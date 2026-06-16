Haberler Yaşam Haberleri İstanbul genelinde "huzur" uygulaması
Giriş Tarihi: 16.06.2026 21:25

İstanbul genelinde "huzur" uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde asayişin sağlanması amacıyla "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

AA
İstanbul genelinde huzur uygulaması
  • ABONE OL

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Trafik ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde, sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetime, narkotik köpeği "Hanna" ile polis helikopteri de destek verdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL #BEYOĞLU #FATİH #KADIKÖY #TAKSİM MEYDANI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul genelinde "huzur" uygulaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA