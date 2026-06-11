İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde

Havacılık internet sitesi "airhelp.com"un Avrupa'nın en iyi havalimanlarını belirlemek için "havaalanı sıralaması" başlığı altında gerçekleştirdiği anket sonucu açıklandı. Fransa merkezli Euronews sitesinin detaylarına yer verdiği ankette, uçuşların zamanında gerçekleşme oranı, tesisler ve genel havaalanı deneyimi değerlendirildi. Sonuçlar, 76 ülkeden yolcuların yaptığı yaklaşık 14 bin 300 özgün havalimanı puanlamasına dayandırıldı. Listede İstanbul Havalimanı
Avrupa'nın en iyisi seçilirken, Portekiz'in Lizbon Havalimanı ise sınıfta kalarak son sırada yer aldı. DIŞ HABERLER