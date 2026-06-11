Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde
Giriş Tarihi: 11.06.2026

İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde
  • ABONE OL
Havacılık internet sitesi "airhelp.com"un Avrupa'nın en iyi havalimanlarını belirlemek için "havaalanı sıralaması" başlığı altında gerçekleştirdiği anket sonucu açıklandı. Fransa merkezli Euronews sitesinin detaylarına yer verdiği ankette, uçuşların zamanında gerçekleşme oranı, tesisler ve genel havaalanı deneyimi değerlendirildi. Sonuçlar, 76 ülkeden yolcuların yaptığı yaklaşık 14 bin 300 özgün havalimanı puanlamasına dayandırıldı. Listede İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en iyisi seçilirken, Portekiz'in Lizbon Havalimanı ise sınıfta kalarak son sırada yer aldı. DIŞ HABERLER
#İSTANBUL HAVALİMANI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA