İstanbul Havalimanı’nda dev operasyon! Valizlerden servet değerinde "siyah elmas" çıktı

Giriş Tarihi: 16.02.2026 15:14

İstanbul Havalimanı’nda İran’dan gelen iki yolcunun valizlerinde yapılan aramada, piyasa değeri dudak uçuklatan 13 kilo mersin balığı havyarı ele geçirildi. Nesli tükenme tehlikesi altındaki türler için düzenlenen CITES sözleşmesini ihlal eden şüphelilere rekor ceza kesildi.

İstaNbul Havalimanı'nda 12 Şubat tarihinde gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında, Gümrük Muhafaza memurlarının dikkati büyük bir kaçakçılık girişimini gün yüzüne çıkardı. Yurt dışından gelen iki yolcunun hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahıslara ait valizleri x-ray cihazına sevk etti. Cihazda alınan yoğunluk görüntüsü üzerine "kırmızı hat" prosedürü uygulanarak valizler detaylı aramaya alındı.

VALİZLERİN İÇİNDEN 13 KİLOGRAM MERSİN BALIĞI HAVYARI ÇIKTI

Yapılan fiziksel aramada, valizlerin içerisine gizlenmiş halde toplam 13 kilogram mersin balığı havyarı bulundu. "Siyah elmas" olarak da adlandırılan ve dünyanın en pahalı yiyecekleri arasında gösterilen havyarların, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istendiği belirlendi. Ele geçirilen ürünler, incelenmek üzere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesindeki uzman ekiplere teslim edildi.

İRANLI YOLCULAR CITES SÖZLEŞMESİNE TAKILDI

Yapılan pasaport ve kimlik kontrollerinde şüphelilerin İran'dan geldiği anlaşıldı. Mersin balığının, nesli tehlike altındaki türlerin korunmasını amaçlayan CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında olduğu hatırlatıldı. Gerekli yasal belgeleri ve izinleri ibraz edemeyen yolcular hakkında derhal yasal işlem başlatıldı.

REKOR İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten işlem yapılan 2 kişiye, toplamda 94 bin 794 lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen 13 kilogramlık havyara el konulurken, yetkililer biyolojik çeşitliliği korumak adına sınır kapılarındaki denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

