İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu’ndan aşı çağrısı: "2 gün sonra eyvahın faydası olmaz"



"Spekülatif veya ispatı olmayan söylemlerden kaçınmak lazım"

Kalp hastalıklarına karşı vatandaşların beslenme ve yaşam şekline dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "5 ölümden 2'si kalp ve dolaşım hastalıklarından oluyor, bulaşıcı hastalıkları çıkarttığınız zaman ölümlerin yarısına yakını yüzde 46.2'si kalp ve dolaşım hastalıklarından onun için kalp ve dolaşım hastalıkları bizim sağlıkta en önem verdiğimiz hastalık türleri. Bunun en büyük nedeni hareketsizlik, stres, sigara alışkanlığı, kilo, diyabet, beslenmenin yetersizliği, bunlara baktığınız zaman yaşam tarzıyla alakalı. Yaşam tarzımızı düzeltip, bedenimize ve kalbimize iyi bakarsak bu ölümleri azaltırız, toplumun da bilmesi gerekir. İstanbul'da 34 tane kalp merkezimiz, 33 tane de inme merkezimiz var. Dolaşım sistemindeki herhangi bir sıkıntıda pıhtı atması durumunda beyne atılan bu pıhtıların insanlarda hayatları boyunca felç kalacağı ve ölüme sebebiyet verecek durumlar oluşuyor. Bu konuda 112 ile bu inme merkezlerine ve inme ile ilgili hastalara erken tanı koyularak bunların felç veya kalıcı sekel bırakmasını engelleyecek bir sistem kurmuş durumdayız. Obezite bu tür hastalıklarda büyük risk teşkil ediyor. İstanbul'da 91 tane obezite tedavi merkezi var, 26 tane sağlıklı yaşam merkezi var. Covidde evde sabit ve hareketsiz kalınması üstelik de bunun yanı sıra atıştırmayı ve hızlı yemeyi getiren 2 senelik bir süreç yaşadık. Bu sürece baktığımızda insanlarda, gençler ve çocuklarımızda kilo indeksinin yükseldiğini gördük. Bunun için de beslenme ve hareketli yaşamı önemsiyoruz. Tabi ki bunun yanında stressiz yaşam ve doğru beslenmenin bu kalp ve dolaşım hastalıklarında büyük riskleri azalttığını hem bilim dünyası söylüyor hem verilerle, istatistiklerle gösterilmiş durumda. Onun için önlenebilir hastalık diye düşünmek lazım. Stresi boşaltacak, spor, egzersiz veya açık havada yürüyüşler gibi hobilerle hem streslerini hem kilolarını, hem de bu risklerini azaltmasını tavsiye ediyoruz. Covid aşıları sonuçta güvenilir aşılar olarak Dünya Sağlık Örgütü ve Bakanlığımız tarafından insanların kullanımına gönderildi. O nedenle spekülatif veya ispatı olmayan söylemlerden kaçınmak lazım" dedi.