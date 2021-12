İstanbul İl Sağlık Müdürü’nden SABAH’a ziyaret

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Kovid'de yapılanlar gösterdi ki Türkiye sağlıkta dünyaya örnek olabilecek bir ülke. Çok başarılı bir mücadele gösterdik. Dünyada bütün vatandaşlarına salgında her türlü sağlık hizmetini ücretsiz sunan bu kadar büyük kapsamlı -2 milyonluk, 1,5 milyonluk ülkeleri saymıyorum- bizim büyüklüğümüzde olan ama vatandaşlarına ücretsiz, testinden idaresinden, ilacından her şeyi ücretsiz veren başka bir ülke yok. Elektronik sistemle bu kadar iyi yönetilip tek merkezden organize eden başka bir ülke de yok. Bu süreçte İstanbul'da 8 hastane açtık. 8 bin yatak ve bunun 3 binin yoğun bakım yatağı. Ben anlık saniyesinde görüyorum her şeyi. Kim ne kadar aşı yapmış. Bizim e-nabız ve elektronik sistemimiz çok güçlü. Biz, sağlık sistemini test ettik aslında hep beraber. Bu 2003'ten beri sağlıkta dönüşümle büyük emeklerle oluşturulmuş bir sistem" dedi.

İstanbul'un aşılamada mavi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

* Turkovac'la birlikte yerli aşıyı bekleyenler aşı olacak ve ben bir hareket olacağını düşünüyorum.

* (Omicron ile ilgili) Şu an İstanbul'da 2-3 günlük bir yükselişimiz var. Ben yükseleceğini de düşünüyorum. Birkaç hafta içinde Avrupa gibi olabiliriz. Burada da yaşanacak bu. Birkaç günlük bir artış var ama önümüzdeki süreçte göreceğiz. Delta varyantındaki gibi hastanelerde yatışa yansıyan bir yükseliş yok.

* (Kapanma olur mu?)' Bence kapanma olmayacak. İngiltere ve Almanya'da da önlemler alındı ama o kadar sıkı tedbirler uygulanmadı. Kapanmada insanları eve kapatıyorsunuz ama komşuya gidiyor ve bir şey değişmiyor. Aşı çok önemli. Maske ve mesafe kuralı önemli.

* Nisan- Mayıs gibi rahatlayacağımızı düşünüyorum ama önümüzdeki birkaç haftamız önemli olacak. Yükselme trendi olursa birkaç hafta içinde şubatta biraz zorlanabiliriz. Ama bu birkaç hafta trend yükselecek mi başka yöne mi evrilecek onu göreceğiz.

* Omicron varyantı ile yükseliş Avrupa'da başladı. Muhtemelen Amerika'da da bir yükseliş başlayacak. Onlar şubat ayında büyük pik bekliyorlar. Yeniden böyle bir pik yaşanması ölüm oranları böyle kalırsa "endemi" olarak kabul edilebilir. Mayıstan sonra rahatlarız diye düşünüyorum.