İstanbul Kağıthane’de koca dehşeti: Karısına kızdı evi yaktı!

"ABLAMIN HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU İÇİN YANINDAN ALDIK"

Evi ateşe veren Çetin B.'nin kayınbiraderi Sıddık, "Eniştem evi yakmış, kafası iyi değil, akli dengesi biraz bozuk. Şimdi polis içeri aldı. Arada bir geliyorlar evi yakıyor, birilerine zarar vermeye kalkıyor. Ne olacak bilmiyoruz. Kendisi burada yaşıyor, ablam benimle kalıyor. Şu an yaralı yok ama binaya zarar verdi. Ablam iki, üç yıldır benimle kalıyor, hayati tehlikesi olduğu için yanından aldık ablamı" dedi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

