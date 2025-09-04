İstanbul Küçükçekmece’de TIR alt geçide sıkıştı!

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Hat Boyu Caddesi'nde bulunan Küçükçekmece alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 41 K 1750 plakalı TIR'ın şoförü, nakliyesini yaptığı süngerleri bırakmak için cep telefonundan navigasyon açtı. Navigasyonun yönlendirdiği TIR şoförü Alaaddin Becerir, trafik işaretlerini fark etmeyerek alt geçide çarptı.
Çarpmanın etkisiyle TIR dorsesi alt geçite sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü Becerir kazada yara almazken yanında bulunan 11 yaşındaki oğlu hafif şekilde yaralandı.