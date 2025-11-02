İstanbul Maratonu güzergah ve parkurları: 2025 İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç KM?

DERECE YAPANLAR İÇİN ÖDÜLLER

47. İstanbul Maratonu'nda derece yapacak kadın ve erkek atletler eşit şekilde para ödülü alacak.

42 kilometre kategorisinde toplam 190 bin dolar ödül dağıtılacak. Parkur rekoru kırılması halinde ise 5 bin dolar prim verilecek.

Organizasyonda birinciler 50 bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler 10 bin, dördüncüler 5 bin, beşinciler 4 bin, altıncılar 3 bin, yedinciler 2 bin, sekizincilere ise bin dolar ödül alacak.

Yerli atletlerde ise ayrı bir para ödülü dağılımı da olacak. Kadınlar ve erkeklerde ilk 5'e giren Türk atletlere toplamda 400 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Kadınlar ve erkeklerde ilk beşe girecek atletlerde birincilere 60 bin, ikincilere 50 bin, üçüncülere 40 bin, dördüncülere 30 bin, beşincilere ise 20 bin lira ödül verilecek.

Maratonda tekerlekli sandalye kategorisinde ilk dörde giren sporcular sırasıyla 30 bin, 25 bin, 20 bin ve 15 bin liralık para ödülünün sahibi olacak. 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, ve 85 yaş üstü gruplarında dereceye giren isimlere de para ödülü verilecek.

Tüm kategoriler göz önüne alındığında organizasyonda toplam 9,5 milyon lira para ödülü dağıtılacak.