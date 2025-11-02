İstanbul Maratonu güzergah ve parkurları: 2025 İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç KM?

Binlerce profesyonel ve amatör sporcunun bir araya geldiği İstanbul Maratonu bu yıl 47. kez gerçekleştiriliyor. Maratonun güzergah ve parkurları hem katılımcılar hem de organizasyonu takip etmek isteyenler tarafından inceleniyor. Bu kapsamda 2025 İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç KM soruları yanıt arıyor. İşte detaylar.
İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Maraton, 08:45'te başlayacak ve 15:20'de sona erecek. Trafiğe kapalı yolların tümünün açılması ise saat 15:30'u bulacak.
İSTANBUL MARATONU GÜZERGAH VE SAAT BİLGİLERİ
08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı
09.00 42K Yarış Başlangıcı
09.10 42K- 15.5K Eşya Araçlarının Start Noktasından Hareketi
09.19 15.5K Yarış Başlangıcı ( 1. Start )
09.38 15.5K Yarış Başlangıcı ( 2. Start )
10.05 15.5K Yarış Başlangıcı ( 3. Start )
10.08 15.5K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı
10.32 Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (1. Start)
11.06 Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (2. Start)
11.10 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı
11.40 Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (3. Start)
12.00 15.5K Genel Klasman Ödül Töreni (Yenikapı)
12.14 Halk Koşusu Yarış Başlangıcı
12.20 15.5K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)
12.30 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)
14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Trafiğe Açılması
15.00 Avrasya Tüneli'nin Trafiğe Açılması
15.20 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)
15.30 Tüm Parkurun Trafiğe Açılması
DERECE YAPANLAR İÇİN ÖDÜLLER
47. İstanbul Maratonu'nda derece yapacak kadın ve erkek atletler eşit şekilde para ödülü alacak.
42 kilometre kategorisinde toplam 190 bin dolar ödül dağıtılacak. Parkur rekoru kırılması halinde ise 5 bin dolar prim verilecek.
Organizasyonda birinciler 50 bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler 10 bin, dördüncüler 5 bin, beşinciler 4 bin, altıncılar 3 bin, yedinciler 2 bin, sekizincilere ise bin dolar ödül alacak.
Yerli atletlerde ise ayrı bir para ödülü dağılımı da olacak. Kadınlar ve erkeklerde ilk 5'e giren Türk atletlere toplamda 400 bin lira para ödülü dağıtılacak.
Kadınlar ve erkeklerde ilk beşe girecek atletlerde birincilere 60 bin, ikincilere 50 bin, üçüncülere 40 bin, dördüncülere 30 bin, beşincilere ise 20 bin lira ödül verilecek.
Maratonda tekerlekli sandalye kategorisinde ilk dörde giren sporcular sırasıyla 30 bin, 25 bin, 20 bin ve 15 bin liralık para ödülünün sahibi olacak. 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, ve 85 yaş üstü gruplarında dereceye giren isimlere de para ödülü verilecek.
Tüm kategoriler göz önüne alındığında organizasyonda toplam 9,5 milyon lira para ödülü dağıtılacak.