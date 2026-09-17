12 Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütü’ne operasyon: 178 gözaltı

20 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet yürüten, liderliğini yurt dışında olan ve bir kısmı hakkında Kırmızı Bülten ile yakalama kararı bulunan kişilerin yaptığı organize silahlı suç örgütü üyelerinin ikamet adreslerine Özel Harekat destekli baskın yapıldı.

TEHDİT VE KURŞUNLAMA…

"Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ve Tehdit" suçlarına karıştıkları tespit edilen 12 ayrı yeni nesil organize suç örgütünün mensubu toplamda 155 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarla birlikte gözaltı sayısı 178 oldu.