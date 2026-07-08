İstanbul merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı!

İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporları doğrultusunda başlatılan soruşturmada, yabancı uyruklu kişilerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş ve çıkışlarını organize ettikleri, ülkede kalmalarına imkan sağladıkları ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ile lojistik ağını yönettikleri belirlenen şüpheliler takibe alındı.