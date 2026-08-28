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Giriş Tarihi: 28.08.2026 09:33 Son Güncelleme: 28.08.2026 09:46

İstanbul merkezli 5 ilde operasyon: 'Change' araç oyununa dev darbe!

İstanbul merkezli 5 ilde, trafik kazası, yangın, deprem ve doğal afetlerde ağır hasar gören araçların seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak ‘change’ yaptıkları belirlenen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 29 araç ele geçirildi.

DHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul genelinde meydana gelen çalıntı ve 'change' araçların ele geçirilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 13 şüphelinin trafik kazası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını, yurt dışından veya piyasadan temin ettikleri hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak 'change' yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle 'change' yaptıkları araçları vatandaşlara sattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, toplam 29 aracın bu yöntemle 'change' edildiği belirlendi.

İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 13 gözaltı | Video

13 ŞÜPHELİYE OPERASYON

İstanbul'un Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sultangazi ilçeleri ile Adıyaman, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa'da 13 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 29 araca el konuldu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL

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İstanbul merkezli 5 ilde operasyon: 'Change' araç oyununa dev darbe!
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