İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı C.A. liderliğindeki suç örgütünün, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçların kilometre bilgilerini düşürdüğü, araçlardaki diğer kusurları gizlediği belirlendi. Şüphelilerin daha sonra bu araçları araç alım-satım siteleri ile sosyal medya platformları üzerinden satışa çıkararak 47 kişiyi mağdur ettiği ve bu yöntemle haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmî belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 20 Gözaltı | Video

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Antalya ve Samsun'da belirlenen 27 adrese, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 150 vekâletname ve satış sözleşmesi ile 70 bin lira bedelinde bir senet ele geçirildi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör