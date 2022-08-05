Haberler Yaşam Haberleri İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 7 ilde çok sayıda gözaltı
Giriş Tarihi: 5.8.2022 07:47

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 7 ilde çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 17 ilçe ve Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin illerinde sanal ortamda yasadışı bahis siteleri üzerinden oyun oynatan 75 kişilik şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 7 ilde çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 17 ilçe ve Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin illerinde sanal ortamda yasadışı bahis siteleri üzerinden oyun oynatan, Ö.G'nin liderliğini yürüttüğü 75 kişilik şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Siber polisi tarafından 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalar kapsamında, İstanbul'da kurdukları paravan şirketler üzerinden yasadışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri sanal ortamda ki hesaplarında yaklaşık 1 milyar lira para trafiği bulunduğu tespit edilirken, para trafiğinin bir kısmının ise Kuzey Makedonya'ya uzandığı tespit edildi. Operasyon kapsamında Kağıthane, Çağlayan Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın 2'nci katına giren polis ekipleri, dairede yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen materyallere el koydu. Özel harekat polisleri operasyon sırasında çevrede önlem aldı. Operasyon yapılan adresteki şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 7 ilde çok sayıda gözaltı
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