İstanbul Şişli’de korku dolu anlar: Çocukları işçiler kurtardı!

Defalarca şikâyette bulunduk ama bir sonuç alamadık, bu durumdan çok rahatsızız bunun bir şekilde çözümlenmesi ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Sokak sakinleri olarak imza da topladık Kaymakamlığa ve Belediyelere de bildirdik ama bir sonuç çıkmadı. Halk olarak acil çözüm istiyoruz" diye konuştu.