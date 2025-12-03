İstanbul- Sultangazi’de hırsızlık için eve giren şüphelilerden birini apartmandakiler yakaladı

Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir binadaki daireye dün sabah saatlerinde 2 kadın gizlice girdi. Ev sahibi gelen sesler üzerine evde birilerinin olduğunu fark etti. Ev sahibinin bağırmasıyla bina sakinleri yardıma koştu.

Şüpheliler ise olay yerinden kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden biri apartman çıkışında yakalanırken, diğer kadın hızla uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yakalanan kadın polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı.

Şüpheli kadının hamile olduğu ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. DKaçan şüphelinin apartmandan uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, diğer şüphelinin yakalandığı anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ekipleri, kaçan kadının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.