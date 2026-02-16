Haberler Yaşam Haberleri İstanbul - Sultangazi'de trafik tartışmasında aracından inen sürücüyü mahalleliler darbetti
Giriş Tarihi: 16.02.2026 10:12 Son Güncelleme: 16.02.2026 10:21

Sultangazi’de seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile mahalleli arasında çıkan tartışmada, aracından inen sürücü 4 kişi tarafından darbedildi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Aynı gün başka bir mahallede ki kafede iki grup arasında çıkan kavgada ise sandalyeler havada uçuştu. Her iki kavga da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 14 Şubat akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile mahallede bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücü, 4 kişi tarafından darbedildi. Kavga, yoldan geçenlerin araya girmesiyle son buldu. Darbedilen sürücü aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir kafede ise iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekiplerine rağmen taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Kavga anı çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

