İstanbul - Sultangazi’de trafik tartışmasında aracından inen sürücüyü mahalleliler darbetti

Olay, 14 Şubat akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile mahallede bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücü, 4 kişi tarafından darbedildi. Kavga, yoldan geçenlerin araya girmesiyle son buldu. Darbedilen sürücü aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Sultangazi'de trafik tartışmasında aracından inen sürücüyü mahalleliler darp etti | Video

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir kafede ise iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekiplerine rağmen taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Kavga anı çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi