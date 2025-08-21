İstanbul TEM'de kamyon devrildi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Korkutan kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti Altınşehir mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 59 TR 889 plakalı kamyon şoförü otoyolda seyir halindeyken viyadüğe girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada geri dönüşüm malzemeleri taşıyan kamyon devrildi.
Hafif yaralanan şoför kendi imkanlarıyla kamyondan çıkmayı başardı.İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şoföre olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.