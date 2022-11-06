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Giriş Tarihi: 6.11.2022 09:12

İstanbul trafiğe kapalı yollar 6 Kasım 2022: Bugün İstanbul’da kapalı yollar saat kaçta açılacak?

İstanbul Maratonu 44. defa koşulacak. 60 bin kişinin katılmasının beklendiği dünyadaki tek kıtalararası maraton İstanbul Maratonu sebebiyle İstanbul’da bugün trafiğe kapalı yollar olacak. Bu sebeple araç sahipleri, “İstanbul’da kapalı yollar saat kaçta açılacak?” sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Maratonu sebebiyle saat sabah 6’dan beri tarihi yerler ve köprüde trafik kapalıyken, yakında bütün köprüler açılacak. Peki, İstanbul trafiğe kapalı yollar hangileri? 6 Kasım 2022 İstanbul’da trafiğe kapalı yollar saat kaçta açılacak? İşte detaylar…

İstanbul trafiğe kapalı yollar 6 Kasım 2022: Bugün İstanbul’da kapalı yollar saat kaçta açılacak?

İstanbul trafiğe kapalı yollar, Avrasya Maratonu sebebiyle gerçekleşecek. 44. defa koşulacak olan İstanbul Maratonu öğlen vakitlerine kadar sürecek. İstanbul Maratonu sebebiyle işe gidemeyenler, İstanbul'da kapalı yollar saat kaçta açılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Kasım 2022 İstanbul trafiğe kapalı yollar.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Toplam 60 bin kişi koşacağı maraton nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Kapalı yollar şöyle:

"Kapanacak yollar kapama saati: 06:00 Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu, Alayköşkü Caddesi, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak. Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)"

Yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapatılacak. Parkur üzerindeki tüm yollar 06.00'da araç trafiğine kapatılacak ve saat 15.30'da tamamen trafiğe açılacak.

İstanbul Maratonu'nun programı şöyle:

08.40: Paten Yarışı Başlangıcı

08.45: Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı

09.00: 42K Yarış Başlangıcı

09.15: 15K Yarış Başlangıcı

09.45: Halk Koşusu Başlangıcı

12.00: 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

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İstanbul trafiğe kapalı yollar 6 Kasım 2022: Bugün İstanbul’da kapalı yollar saat kaçta açılacak?
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