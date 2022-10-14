Haberler Yaşam Haberleri İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor
Giriş Tarihi: 14.10.2022 19:06

İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor

Haftanın son iş gününde İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor.

AA
İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor

Şehrin ana arterlerinde saat 17.00 itibarıyla başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cep trafik uygulamasına göre yüzde 70 seviyelerine ulaştı.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu'nun Ankara yönü Uzunçayır ile Bostancı istikametlerinde, TEM Otoyolu Ankara yönü Acıbadem bağlantısı ile Çamlıca Gişeler arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu Ümraniye istikameti ile Şile yolunun Altunizade Çekmeköy istikametleri de trafiğin yavaş aktığı bölgeler arasında yer alıyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu Edirne istikameti Topkapı'dan Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ne kadar, Zeytinburnu Sahil Yolu Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikametinde, TEM Esenyurt-Bağcılar arası çift yönlü yoğun trafik yaşanıyor.

Beylikdüzü-Avcılar arasında da Edirne ve Ankara istikametlerinde çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
SON DAKİKA: Suriye'de özel operasyon! Çok çarpıcı sözler: MİT en güçlü birliklerinin komutanını yerin dibine soktu
Son dakika: TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı! Tarihi konut projesi kura çekimi ne zaman?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Her şeyimiz hazır, onlar düşünsün!
Son dakika: Torba yasa teklifi komisyonda! Hemen her kesimi ilgilendiriyor
Son dakika: PKK'nın finans yapılanması çözüldü! Para kuryeliğini de HDP'li milletvekilleri yapmış
Muhalefetin 'beyin göçü' algısını Almanlar çürüttü! Türk gençleri dönüşe geçti
Magnum çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 2022 || Magnum Maserati çekiliş ve kura sonuçları son dakika açıklandı! İşte asil ve yedek sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Prof. Dr. Mete Gündoğan, Saadet Partisi Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA