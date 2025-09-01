İstanbul Valiliği, motosiklet genelgesi yayınladı!

İstanbul Valiliği motosikletlerin park alanlarına ilişkin genelge yayınladı. Genelgede motosiklet ve motorlu bisikletlerin, ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı sağlaması nedeniyle hem bireysel kullanımda hem de ticari işletmelerce tercih edildiği, bu tür araçların trafikte daha fazla yer almasıyla birlikte uygun şekilde park alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Genelgede; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na atıf yapılarak, park düzenlemelerinin yasal çerçevesi hatırlatıldı. Otopark Yönetmeliği'ne göre tüm otoparklarda en az yüzde 1'lik alanın motosiklet ve bisikletlere ayrılması gerektiği de belirtildi.

PARK YASAĞININ UYGULAMA ALANLARI

Genelgede; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61. maddesi uyarınca park etmenin yasak olduğu yerler hatırlatıldı. Bu kapsamda; duraklama ve park yasağı olan alanlar, geçiş yolları, yangın muslukları ve kamu hizmeti yapılan yolcu taşıtlarının durakları çevresi, alt ve üst geçitler, engelli park alanları gibi noktalar motosiklet parkı için kesinlikle uygun görülmedi.

BELEDİYELERE GÖREV DÜŞÜYOR

Valilik genelgesinde, ilgili belediyelere de trafik akışını etkilemeyecek şekilde motosiklet park alanlarını belirleme görevi verildi. Kaldırımlar, yaya yolları ve meydanlarda motosiklet parkına izin verilmeyeceği ve trafiğe kapalı alanlara girişlerin yasak olduğu vurgulandı.