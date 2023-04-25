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Giriş Tarihi: 25.4.2023 20:58 Son Güncelleme: 25.4.2023 21:29

İstanbul Valiliği'nden TEKNOFEST'e ulaşım duyurusu

İstanbul Valiliği 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı etkinlik alanında yapılacak olan TEKNOFEST2023 etkinliklerine ulaşım için duyuruda bulundu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Valiliği’nden TEKNOFEST’e ulaşım duyurusu

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Dünyanın en büyük havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST2023 etkinlikleri'nin 27 Nisan - 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Etkinlik alanında gerçekleştirileceği belirtilirek ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle ulaşımdan kaynaklanabilecek sıkışıklık ve gecikmelerin önlenmesi için ziyaretçilerin, festival alanına ulaşımda özel araç yerine raylı sistem (Metro ve Marmaray) ulaşım imkanlarından yararlanmaları tavsiye edildi

MARMARAY Halkalı–Gebze Marmaray hattında 15 dakika aralıklarla sefer düzenlenecektir. Marmaray'ı kullanacak ziyaretçiler Teknofest alanına ulaşmak için Yeşilyurt İstasyonunda inerek, İETT Ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilir.

METRO Teknofest Alanına doğrudan ulaşmak için M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro hattı kullanılabilir. M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu arasında 6 dakika aralıklarla festival süresince seferler gerçekleştirilecek

ÖZEL ARAÇ PARK YERLERİ M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı üzerinde; Yenikapı, Emniyet–Fatih, Sağmalcılar, Otogar, Merter, Zeytinburnu, Ataköy – Şirinevler İspark, M3 ve M9 Kirazlı Kayşehir Merkez ve Olimpiyat Bahariye zerinde; Metrokent, Mahmutbey, Yenimahalle, Kirazlı İspark, M2 ve M6Yenikapı Hacıosman ve Levent Boğaziçi-Hisarüstü üzerinde; Yenikapı, Şişhane, 4.Levent, Sanayi, Seyrantepe, Hacıosman, İspark, T1 Kabataş-Bağcılar üzerinde;Kabataş,Sultanahmet, Çemberlitaş, Şehremini İspark, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen üzerinde; Ünalan, Soğanlı İspark, M5 Üsküdar-Çekmeköy üzerinde; Bağlarbaşı, Çarşı, Dudullu, Çekmeköy İspark otoparklarına özel aracınızı bırakarak metro ile Teknofest'e ulaşabilicek


İETT ile Yeşilyurt Marmaray Durağı – TEKNOFEST Etkinlik alanı arasında festival süresince ring seferleri düzenlenecektir. Özel araç kullanmak zorundaki ziyaretçiler; otopark kapasitelerini dikkate alarak;Dünya Ticaret Merkezi Otoparkı ve yanındaki alan ile Havalimanı girişindeki katlı otoparkı kullanılabileceklerdir. Ulaşımda muhtemel aksaklıkların önlenmesi amacıyla görevli personel tarafından yapılacak uyarılar ve yönlendirme işaretlerine riayet edilmesi tavsiye edildi.

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İstanbul Valiliği'nden TEKNOFEST'e ulaşım duyurusu
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