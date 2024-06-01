İstanbul’a ilk kurbanlıklar pazarlara giriş yaptı

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kontrol noktasındaki bir tırın denetimlerinin yapıldığını belirterek , "1 Haziran itibarıyla Kurban Hizmetleri Tebliği uyarınca İstanbul'a kurbanlık girişlerinin başladı. 28 bin adet hayvan şu an yolda. Geçen yıl 76 bin büyükbaş, 93 bin civarında da küçükbaş hayvan kesildi. Yine aynı sayıları bekliyoruz. Bakanlığımız da açıkladı. Kurbanlıkla ilgili herhangi bir sıkıntı yok, hayvan sayılarımız yeterli." dedi.

"823 KÜÇÜKBAŞ, 325 DE BÜYÜKBAŞ KAÇAK HAYVAN YAKALANDI"

Yapılan denetimlere ilişkin bilgi veren Karaca, şöyle devam etti:"Yol kontrollerimiz kurban dönemlerinde özellikle arttığından 365 gün, 7 gün 24 saat yapıyoruz ama bu dönemde biraz daha sıkılaştırıyoruz, hayvan hastalıkları ve zararlarının bulaşma riskinden dolayı. 1 Haziran öncesi kaçak girişleri önlemek adına da zaten nöbetlerimiz başlamıştı. Bu çerçevede 23 adet araçta 823 küçükbaş, 325 de büyükbaş hayvan, kaçak hayvan sevki esnasında yakalandılar. Onlara da 2 milyon 600 bin lira civarında idari para cezası uygulandı. Tuzla Karantina bölgesine alındı."

"KURBANLIKLAR İZİNLİ YERDEN EHİL KİŞİLERE KESİM YAPILMALI"

Ahmet Yavuz Karaca, kurban kesecek vatandaşlara da hatırlatmalarda bulunarak, şunları kaydetti:"Şu anda İstanbul'da, bir taraftan kurban satış ve kesim yerlerinin hazırlıklarıyla da uğraşıyoruz. Valiliğimizce il, ilçe kurban hizmetleri komisyonlarınca belirlenen 423 adet satış, 788 adet de kesim yerinin izinleri verildi. Vatandaşlarımıza şunu mutlaka söylüyoruz. İzinli yerden alıp izinli yerde ehil kişilere kestirmeleri lazım. İzinsiz yerlerden alıp veyahut da izinsiz yerde ehil olmayan kişilere kesim yaptırırlarsa hem idari para cezasıyla muhatap olacaklar hem de önünü alamayacak sıkıntılarla karşılaşacaklar. Çünkü bu sene kurban yaza geliyor. Hızlı bir şekilde o kurbanların kesilmesi lazım. Hatta ve hatta karkasın iç organlarının 10 dakika içerisinde kesildikten sonra çıkartılması lazım. Bu kadar hassas bir konu. Çünkü et bizim için ne kadar kıymetliyse zararlı organik mikroorganizmalar için de o kadar kıymetlidir. Vatandaşlarımız kurban alırken izinli yere gittiler, baktılar. Herhangi bir problem gördüklerinde orada veteriner hekimlerimiz bulunacak zaten. Onlara müracaat edebilirler. "

"TARIM CEBİMDE MOBİL UYGULAMASI KULLANILMALI

Kurbanlık hayvanlarla ilgili bilgilere "Tarım Cebimde" mobil uygulamasında da kolaylıkla ulaşılabildiğini dile getiren Karaca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca İOS ve Android'den indirebilecekleri bir program var. Bunu indirdikleri takdirde 'küpe sorgulama' diye bir kısım var. Küpe sorgulama kısmına girdiklerinde küpe numarasını işlediklerinde o hayvanla ilgili yaşı, cinsiyeti, nereden gelmiş, hangi aşılar uygulanmış, hangi işletmede bulunmuş gibi bütün bilgileri görebilirler."

Kurbanlıkların girişinin başlaması ile birlikte Bahçelievlerdeki kurban satış alanına hayvanlarını indiren Gürhan Demir, "Gümüşhane Köse Bizgili köyünden 25 adet büyükbaş Düve getirdik. Geçen yıl 110 adet getirip hepsini satmıştık. Bu yıl fiyatların artması ile 110 bin lira ile 200 bin lira arasında satışlar yapılıyor. Bizim birde Arnavutköy Boğazköy'de çiftliğimiz var. Orada da kurbanlıklar hijyenik ortamlarda kesilip hisseleri teslim ediliyor. Bu yıl bin 200 kilogramlık büyükbaş paşa satıldı. Hisse başı 20-25 bin lira arasında değişiyor. Fiyatların yükselmesinin sebebi piyasanın yükselmesinden kaynaklanıyor. 5 yıl önce Angus cinsi hayvanlar pazarlarda satılmıştı. Bu yılda 130 bin adet angus'un Mersin limanından giriş yaptığını duyduk. Yerli hayvan üreticilerinin desteklenmesi ile et fiyatlarında düşüş yaşanır. 50 kilogram yem 600 liradan satılıyor. Eğer hayvan üreticileri desteklenirse yerli üretim artar vatandaş hem ucuz et yer hem de ucuz süt içer. Hayvanlar kesilmez ve kurbanlık zamanı hayvan bol olur. İstanbul'a bu bayram süresince İstanbul'a ilk günden itibaren 200 tır girişi olmuş. İstanbul'da 500 bin kurbanlık hayvanın satılması ve 3 buçuk milyon insanın kurban kesmesi bekleniyor" dedi.

Küçükbaş hayvanları pazara getiren ve pazarında 100 kilogramlık yayla paşası koçu satışa sunan Mahmut Koyuncu, "Tokat Reşadiye'den küçükbaş kurbanlıklarımızı pazara getirdik. Pazarın küçük paşa koçu yaklaşık 100 kilogram geliyor. Yaylada organik olarak beslenen küçük paşayı 35 bin liradan satıyoruz. 110 kilogram geliyor. 50-60 kilogram eti çıkar. Diğer hayvanlarımız ise kilolarına göre 13 ile 25 bin lira arasından satılıyor" dedi.

Kurbanlıkların pazara gelmesi ile birlikte çocukları ile birlikte pazara gelen Aytaç Yelken, eşi Saadet ve çocukları Bedirhan Ali kurbanlıkları incelediler.

Fiyatların yüksek olduğunu belirten Aytaç Yelken, "Kurbanlıkların giriş yaptığını duyunca pazara koştuk. Bu yıl fiyatlar yüksek 7 kişilik hisse ile kurbanlık almayı düşünüyoruz. 20-ile 25 bin lira arasında bir bütçe ayırdık. Etin fiyatının artması da kurbanlık fiyatlarını arttırdı. İnşallah layıkıyla bir kurbanlık alıp keseriz" dedi.

Kurbanlık almak için pazara gelen Hüseyin Özcan, "Kurbanlık bakmaya geldik. 12 ile 13 bin lira arasında küçükbaş kurbanlıklar satılıyor. Büyükbaşlardan Düvelerin fiyatı ile 110 bin ile 130 bin lira arasında değişiyor. 40 kilogramlık bir küçükbaş hayvan 14-15 bin lira arasında satılıyor. Ucuza ve uygun kurbanlık almak için hayvanların tam olarak pazarlara gelmesini bekliyoruz" dedi.