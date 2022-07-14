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Giriş Tarihi: 14.7.2022 15:15 Son Güncelleme: 14.7.2022 15:45

İstanbul’da 15 Temmuz programından dolayı kapanacak yollar açıklandı

İstanbul’da Cuma günü '15 Temmuz’da Geçici Olarak Trafiğe Kapatılacak Yollar' duyurusu yapıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da 15 Temmuz programından dolayı kapanacak yollar açıklandı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Fatih Saraçhane'de 15 Temmuz'da düzenlenecek anma programı kapsamında kapanacak yollar şu şekilde belirlendi. "15 Temmuz Fatih Saraçhane'de yapılacak olan anma programından dolayı saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.

Kapanacak yollar; 1. Macar Kardeşler Caddesi (İBB önünden çift taraflı kapanacak) 2. İtfaiye Caddesi, 3. Büyük Karaman Caddesi, 4. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler İstikameti, 5. Dolap Caddesi Horhor Caddesi Kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi istikametine Horhor Caddesi kapatılacak 6. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane İstikametine kapatılacak. Alternatif yollar; 1. Atatürk Bulvarı, 2. Akdeniz Caddesi, 3. Balat Sahil Yolu, 4. Vatan Caddesi" 15 Temmuz programı gerekçesiyle geçici olarak kapatılan yollar Valilik kararı ile proğram tamamlandıktan sonra tekrar trafiğe açılacak.

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İstanbul’da 15 Temmuz programından dolayı kapanacak yollar açıklandı
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