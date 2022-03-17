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Giriş Tarihi: 17.3.2022 13:42

İstanbul'da 3 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

AA
İstanbul’da 3 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

İstanbul'da 3 bin litre sahte içki ve etil alkolün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kimlik bilgileri ve faaliyet gösterdikleri adres belirlendi.

Sahte içkinin depolandığı alandan kamyonetlere yüklenerek dağıtımının yapılacağının tespiti üzerine Jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

KAMYONETLER TAKİBE ALINDI
Sahte içkileri taşıdığı belirlenen 2 kamyoneti takibe alan ekipler, araçları Sultangazi Habipler Mahallesi'nde durdurdu. Operasyonda, R.Y.A ve M.T. gözaltına alındı.

Kamyonetlerdeki aramalarda 1500 litre sahte rakı ile beşer litrelik bidonlarda toplam 1500 litre etil alkol ele geçirildi.

İki şüpheli, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında ifadeleri alınarak, adli makamlara sevk edildi.

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İstanbul'da 3 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi
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