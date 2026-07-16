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Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:19

İstanbul'da 3 ilçede dev uyuşturucu operasyonu! 45 kilo skunk ele geçirildi: 4 gözaltı

İstanbul’un Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde tespit edilen adreslere ve araçlara gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 45 kilo skunk ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Yaşam
İstanbul’da 3 ilçede dev uyuşturucu operasyonu! 45 kilo skunk ele geçirildi: 4 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesine yönelik operasyonlar sürüyor.

3 İLÇEDE OPERASYON

Bu kapsamda narkotik ekipleri Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde şüpheli 4 araç ve 3 adres tespit etti. Ekiplerin adreslere ve araçlara gerçekleştirdiği operasyonlarda 45 kilo 488 gram skunk ve 1 adet vakum makinesi ele geçirildi.

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 45 skunk kilogram skunk ele geçirildi, 4 gözaltı! | Video

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
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İstanbul'da 3 ilçede dev uyuşturucu operasyonu! 45 kilo skunk ele geçirildi: 4 gözaltı
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