İstanbul’da 3 ilçede dev uyuşturucu operasyonu! 45 kilo skunk ele geçirildi: 4 gözaltı

3 İLÇEDE OPERASYON

Bu kapsamda narkotik ekipleri Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde şüpheli 4 araç ve 3 adres tespit etti. Ekiplerin adreslere ve araçlara gerçekleştirdiği operasyonlarda 45 kilo 488 gram skunk ve 1 adet vakum makinesi ele geçirildi.

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 45 skunk kilogram skunk ele geçirildi, 4 gözaltı! | Video