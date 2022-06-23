İstanbul’da 3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K. isimli bir şahsın, yurtiçinde ve yurtdışında piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte Amerikan Doları imal ettiği bilgisini aldı. Yapılan takip neticesinde, şüphelinin "Sahte Amerikan Dolar"larını Esenyurt'ta bulunan bir rezidansta imal ettiği belirlendi.
REZİDANS DEĞİL KÜÇÜK MATBAA
Söz konusu rezidansa operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli (S.K.)'yi suçüstü yakaladı.
Adeta küçük bir matbaaya dönüştürülen rezidansta yapılan aramalarda; 3 milyon sahte Amerikan Doları, (1) adet bilgisayar ve yazıcı düzeneği, (1) adet para sayma makinesi, (1) adet serigrafi tezgahı, (1) adet kızılötesi para kontrol cihazı, (3) adet sahte para tespit cihazı ile birlikte çok sayıda para basımında kullanılan materyal ele geçirildi.
GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR CİHAZDAN DAHİ GEÇİYOR
Operasyon sonrası yapılan teknik incelemede; ele geçirilen sahte Amerikan Dolarlarının basımında gerçeği ile ayırt edilmesinin önüne geçmek amacıyla kızılötesi ışığa duyarlı özel boya kullanıldığı, Amerikan Doları üzerinde bulunan şekillerin gözle yapılan kontrolde beliren renk değişimlerinin serigrafi tezgahında işlenerek sağlanılmaya çalışıldığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıs (S.K.)'nın, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.