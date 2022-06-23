Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da 3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi
Giriş Tarihi: 23.6.2022 11:04

İstanbul'da 3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da 3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Kurban bayramı öncesinde piyasaya sürülemeyen gerçeğinden dahi ayırt edilemeyecek şekilde basılmış ve basılmaya hazır 3 milyon sahte Amerikan Doları ele geçirildi. Sahte dolarları imal ederek yurtdışına gönderme hazırlığında bulunan 1 kişi yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K. isimli bir şahsın, yurtiçinde ve yurtdışında piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte Amerikan Doları imal ettiği bilgisini aldı. Yapılan takip neticesinde, şüphelinin "Sahte Amerikan Dolar"larını Esenyurt'ta bulunan bir rezidansta imal ettiği belirlendi.

REZİDANS DEĞİL KÜÇÜK MATBAA

Söz konusu rezidansa operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli (S.K.)'yi suçüstü yakaladı.

Adeta küçük bir matbaaya dönüştürülen rezidansta yapılan aramalarda; 3 milyon sahte Amerikan Doları, (1) adet bilgisayar ve yazıcı düzeneği, (1) adet para sayma makinesi, (1) adet serigrafi tezgahı, (1) adet kızılötesi para kontrol cihazı, (3) adet sahte para tespit cihazı ile birlikte çok sayıda para basımında kullanılan materyal ele geçirildi.

GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR CİHAZDAN DAHİ GEÇİYOR

Operasyon sonrası yapılan teknik incelemede; ele geçirilen sahte Amerikan Dolarlarının basımında gerçeği ile ayırt edilmesinin önüne geçmek amacıyla kızılötesi ışığa duyarlı özel boya kullanıldığı, Amerikan Doları üzerinde bulunan şekillerin gözle yapılan kontrolde beliren renk değişimlerinin serigrafi tezgahında işlenerek sağlanılmaya çalışıldığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıs (S.K.)'nın, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da 3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA