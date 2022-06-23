İstanbul’da 3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K. isimli bir şahsın, yurtiçinde ve yurtdışında piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte Amerikan Doları imal ettiği bilgisini aldı. Yapılan takip neticesinde, şüphelinin "Sahte Amerikan Dolar"larını Esenyurt'ta bulunan bir rezidansta imal ettiği belirlendi.