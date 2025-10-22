İstanbul’da aracına sıkılan kurşunlarla katledilmişti: Katil zanlılarına İHA destekli operasyon!

CİNAYET ANI KAMERADA

Başlatılan soruşturmada olay anının güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. İsmet Ç.'nin alınan ifadesinde, "Aramızda alacak verecekten dolayı husumet vardı. Kendisi beni arayıp küfürlü konuştu. Kardeşim Olcay Ç.'de olanları duydu" dediği öne sürüldü. Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler olayda silah kullanan şahsın Olcay Ç. olduğunu tespit etti. Bitlis Güroymak İlçesinde bir dağ evinde saklandıkları belirlenen şüpheliler için İstanbul Polisi Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Ekiplerini harekete geçirdi.