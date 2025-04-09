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Giriş Tarihi: 9.4.2025 10:17

İstanbul'da arıza nedeniyle metro, tramvay ve teleferik seferlerinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı ile TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda arıza nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

AA
İstanbul’da arıza nedeniyle metro, tramvay ve teleferik seferlerinde yoğunluk yaşanıyor

Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza sonucu seferlerin yapılamaması nedeniyle metroyu kullanamayan vatandaşlar, İETT duraklarında yoğunluk oluşturdu.

T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda da teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

Tramvayın 50. Yıl ile Mescid-i Selam istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildi. Hattaki arıza nedeniyle tramvaydan inen vatandaşlar duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu.

TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda ise elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda seferler normale dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul'da arıza nedeniyle metro, tramvay ve teleferik seferlerinde yoğunluk yaşanıyor
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