İstanbul’da çetelere ağır darbe! 25 çete çökertildi: 5 milyar 9 milyonluk malvarlığı ele geçirildi

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) toplantı salonunda düzenlenen emniyet verileri değerlendirme toplantısında Ocak ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Toplantıda Vali Gül'e, Vali Yardımcısı Dr. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.

TERÖR FİNANSMANI KURUTULUYOR

İstanbul ve Türkiye'nin huzuru için hep birlikte çalıştıklarını belirten Vali Gül, terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 463 şüpheliden 131'inin tutuklandığını ve terörizmin finansmanına darbe vurulduğunu açıkladı.

5 MİLYARLIK OPERASYON

İl genelinde organize suç örgütlerine ağır darbe vurulduğunu açıklayan Vali Gül, yılın ilk ayında 25 çeteye operasyon düzenlendiğini ifade ederek "179 şahıs yakalandı, 90 şahıs tutuklandı, 5 milyar 9 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Huzurlu İstanbul için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizin huzurunun bozulmasına izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz" diye konuştu.

SAHTE ALKOLLE MÜCADELEDE 86 BİN 274 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve sahte alkolü engellemek için mücadele ettiklerini söyleyen Vali Gül, "Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığı mücadelemizde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Tüm bu ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon TL vergi kaybı önlendi" sözlerini kaydetti.

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK 1 TON UYUŞTURUCU YAKALANDI

Uyuşturucu bataklığını kurutmak için kararlılıkla mücadele ettiklerini söyleyen Vali Gül, "İmal ve ticarete yönelik 994 operasyonda bin 663 şahıs yakalandı, 555'i tutuklandı. 1 ton uyuşturucu, 17 milyondan fazla uyuşturucu hap, 102 kök kenevir ele geçirildi" dedi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

Gül, düzensiz göç konusunda hukuk ile ahlaktan taviz vermeden başarılı bir mücadele yürüttüklerine işaret ederek, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığında büyük yol kat ettik. Şu gerçeği unutmayalım, İstanbul, dünyanın çekim merkezi. Burada yabancılar var ve olmaya devam edecek. Çünkü, ticaret yapanlar var, sağlık için gelenler var, okumaya gelenler var, gezmeye gelenler İstanbul'da şu anda da var, gelecekte de olacaktır. Sadece geçen yıl 18 milyondan fazla ziyaretçimiz oldu. Dolayısıyla da turizm bizim için çok kıymetli. Bunu muhafaza edeceğiz." Dünyada ilk defa mobil göç noktalarının 2023 yılında İstanbul'da başladığını anımsatan Gül,"Düzensiz göçle mücadelemizde elimiz rahatladı, sistemin oturmasını sağlandı. Bu mobil göç noktalarımızda ocak ayında 97 bine yakın yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 5 bin 296 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik 25 operasyonda 29 şahıs yakalandı, 5 şahıs tutuklandı, 1 araca el konuldu." ifadelerini kullandı.