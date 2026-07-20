İstanbul’da dehşete düşüren anlar! Trafikte ‘Telefonla oynama’ deyince saldırıya uğradı: Motosikletten tornavidayı alıp…





KİMLİĞİ ARAÇ KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olan otomobil sürücüsünün şikayetinin ardından çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 21 yaşındaki Y.İ. isimli motosiklet sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yapılan trafik incelemelerinde motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden toplam 226 bin TL idari para cezası uygulandığı ve adli işlemler için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Motosiklet sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Girişi Buse Sever - Editör