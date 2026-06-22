İstanbul’da dehşete düşüren soygun: Havalimanı minibüsünün önü kesip 3 milyon değerinde ziynet eşya çaldılar! 8 kişi tutuklandı

Olay, 13 Haziran'da akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı istikameti Göktürk mevkiinde gerçekleşti. Fatih'te konakladıkları yerden yolculuk için İstanbul Havalimanı'na giden ve içerisinde 11 yolcunun bulunduğu servis aracının önü Göktürk mevkiinde 3 araç tarafından kesildi. Araçlardan inen şüpheliler servis aracına binerek, araç içerisinde bulunan 11 yolcuya ait yaklaşık 3 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. Otoyolda gerçekleştirdikleri hırsızlığın hemen ardından şüphelilerin araçlara binerek ele geçirdikleri ziynet eşyayı satmak için Bursa'ya kaçtığı öğrenildi.

Olay üzerine harekete geçen Asayiş Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaldıkları yeri tespit ederek eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyon sonucunda 11 kişi Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı ve işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerden birinin 'bize bilgiyi şoför verdi' dediği öne sürüldü. Gözaltına alınan şoför iddiaları reddetti.