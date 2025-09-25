Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 366,5 kg uyuşturucu madde ile 1 milyon 572 bin adet hap ele geçirildi
Giriş Tarihi: 25.9.2025 12:31

İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 366,5 kg uyuşturucu madde ile 1 milyon 572 bin adet hap ele geçirildi

İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 366,5 kg uyuşturucu madde ile 1 milyon 572 bin adet hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 9 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kulandı.

Hatice Sena UYANER
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 366,5 kg uyuşturucu madde ile 1 milyon 572 bin adet hap ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Güngören, Şişli, Beylikdüzü ve Bayrampaşa ilçelerine zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

366.5 KG UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 322 kg metamfetamin ve 44,5 kg skunk olmak üzere toplam 366,5 kg uyuşturucu madde ile 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap ve 492 kg kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerlerinin işlemleri devam ettiği öğrenildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMIYORUZ"

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 366,5 kg uyuşturucu madde ile 1 milyon 572 bin adet hap ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz