İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Aramalarda 381 kilogram metamfetamin, 1 milyon 85 bin uyuşturucu hap, 142 kilogram bonzai hammaddesi ve 203,5 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Yetkililer, hammaddelerden 14 ton bonzai üretilebileceğini bildirdi. Yakalanan 10 şüpheli için "uyuşturucu madde ticareti yapmak"tan adli işlem başlatıldı.