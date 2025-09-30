İstanbul’da ’dur’ ihtarına uymadı: O sürücü böyle yakalandı!

Olay, dün akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi Hacıkadın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şüphelendikleri otomobili durdurmak için uyarıda bulundu. Sürücü ise ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüphelinin kullandığı otomobilin peşinden giden ekipler, bir süre sonra lastiklere ateş açarak aracı durdurdu. Araçtan inip kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede yakalandı.