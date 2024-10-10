İstanbul’da eğlence mekanları denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri öncülüğünde Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı. Taksim, İstiklal Caddesi, Cihangir ve Tarlabaşı çevresindeki çok sayıda eğlence mekanı denetlendi.