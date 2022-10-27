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Giriş Tarihi: 27.10.2022 15:49

İstanbul’da elektrikli scooter denetimi

Ortaköy’de elektrikli scooter sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Fosforlu yelek giymedikleri belirlenen 15 kişiye 196’şar lira para cezası kesildi.

İHA
İstanbul’da elektrikli scooter denetimi
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince elektrikli scooterların yoğun olarak kullanıldığı noktalardan biri olan Ortaköy'de gerçekleştirdi. Uygulama noktasında elektrikli scooter sürücüleri tek tek durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimde toplam 15 sürücüye fosforlu yelek bulundurmadıklarından dolayı 196'şar TL para cezası kesildi. Elektrikli scooter kullanımı esnasında fosforlu yelek bulundurmadığı için para cezası kesilen Ramazan Ferman, "Gündüzleri fosforlu yelek giymemiz gerekiyormuş, görünür olabilmemiz lazımmış. Kask da takmak lazım, kask konusunda bence sonuna kadar haklılar" dedi.

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İstanbul’da elektrikli scooter denetimi
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