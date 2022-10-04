İstanbul’da film gibi olay: Define avcıları sikkeleri paylaşamayınca bakın neler oldu!

Muş'un Bulanık ilçesinde bir arazide geçtiğimiz Salı günü kazı yapan define avcısı Ebabil A. ve Yunus Ö. isimli iki arkadaş, Roma dönemine ait sikkeler, bilezikler ve heykeller buldu. Kazının ardından tarihi eserleri alan iki arkadaş ardından Güngören'e geldi. Ancak iki arkadaş arasında tarihi eserleri paylaşım nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. İddiaya göre tarihi eserleri Yunus Ö.'nün iş yerine getiren Ebabil A., istediklerini alamadı. İki arkadaş arasında tartışma çıkması üzerine Ebabil A., tarihi eserlerin herhangi bir devlet kurumuna bildirmediğini söylediği arkadaşı Yunus Ö.'yü polise ihbar etmekle tehdit etti. Bunun üzerine Yunus Ö. tarihi eserleri alarak arkadaşı Hakan D.'nin iş yerindeki havalandırma boşluğuna gizledi.