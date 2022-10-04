Video Yaşam Define avcıları sikkeleri paylaşamayınca yakalandı | Video
Define avcıları sikkeleri paylaşamayınca yakalandı | Video

Define avcıları sikkeleri paylaşamayınca yakalandı | Video

04.10.2022 | 09:55

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Muş’ta bir arazide kazı yapan define avcısı iki arkadaş, Roma dönemine ait sikke, bilezik ve heykeller buldu. Tarihi eserleri alarak İstanbul Güngören’e getiren iki arkadaştan biri paylaşım konusunda anlaşmazlık yaşanınca emniyete giderek şikayette bulundu. Güngören Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyerindeki havalandırma boşluğuna gizlenen tarihi esenlere el koyarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Muş'un Bulanık ilçesinde bir arazide geçtiğimiz Salı günü kazı yapan define avcısı Ebabil A. ve Yunus Ö. isimli iki arkadaş, Roma dönemine ait sikkeler, bilezikler ve heykeller buldu. Kazının ardından tarihi eserleri alan iki arkadaş ardından Güngören'e geldi. Ancak iki arkadaş arasında tarihi eserleri paylaşım nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. İddiaya göre tarihi eserleri Yunus Ö.'nün iş yerine getiren Ebabil A., istediklerini alamadı. İki arkadaş arasında tartışma çıkması üzerine Ebabil A., tarihi eserlerin herhangi bir devlet kurumuna bildirmediğini söylediği arkadaşı Yunus Ö.'yü polise ihbar etmekle tehdit etti. Bunun üzerine Yunus Ö. tarihi eserleri alarak arkadaşı Hakan D.'nin iş yerindeki havalandırma boşluğuna gizledi.

ANLAŞMAZLIK YAŞANINCA POLİSE İHBAR ETTİ
Paylaşımda anlaşmazlık sonrası Yunus Ö.'nün tarihi eserleri gizlemesi sonucu Ebabil A., geçtiğimiz Cuma günü Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Güngören Polis Merkezi Amirliğine giderek ihbarda bulundu. Şahsın yaşadıklarını anlatması üzerine harekete geçen Güngören Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yunus Ö.'nün işyerine baskın düzenledi. Polise, kazı yapmadıklarını arkadaşı Ebabil A.'nın tarihi eserleri saklaması için kendisine verdiğini iddia eden Yunus Ö., sikke, bilezik ve heykelleri arkadaşı Hakan D.'nin iş yerine sakladığını söyledi.

ROMA DÖNEMİNE AİT TARİHİ ESERLER BULUNDU
Bunun üzerine işyerine giden Güngören polisi, içerideki havalandırma boşluğuna gizlenmiş beyaz poşeti açtığında 4 adet Roma dönemine ait değişik ebatlarda sikke, 1 adet Roma dönemine ait bilezik, 3 adet değişik ebatlarda ve şekilde tarihi eser heykel ele geçirdi. Tarihi eserlere polis ekipleri tarafından el konulurken, Ebabil A., Yunus Ö. ve Hakan D. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheliye, "Kültür ve Tabiat Varlıları Kaçaklılık Kanunu (Tarihi Eser Kaçakçılığı) suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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