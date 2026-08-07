İstanbul’da filmleri aratmayan hırsızlık kovalamacası! Çelme taktılar süpürgeyle vurarak yakalamaya çalıştılar

"BAĞIRIŞLARINDAN HIRSIZ DEDİK, ÇÜNKÜ YAKALAYIN HIRSIZ VAR SESİ ARKA TARAFTAN GELDİ"

Personel Burhan Yavuz, "Fatih Belediyesi'nde çalışıyorum. Sabah saatlerinde temizlik yaparken biri koşmaya başladı. Bir arkadaş çelme taktı, kendini kurtardı. Ben ani refleksle süpürgeyi kafasına vurdum. Hafif bir afallama geçirdi. Ondan sonra kaçmaya başladı. Bağırmalarından hırsız dedik, çünkü yakalayın hırsız var sesi arka taraftan geldi. Üzerime doğru gelirken bana vurmaya çalıştı, ben de geri çekildim, üzerinde bıçak ya da başka bir şey olacağını düşünerek kendimi geri çekmeye çalıştım. Ani refleksle süpürgeyi kafasına vurdum. Kim olsa da onu yapar. Sonuçta bir vatandaşlık görevi. O anki refleksle ne olduğunu düşünemedik. Elini beline atınca üzerinde bir şey olacağını düşündük. Daha önce güvenlik eğitimi kursa gittim" dedi.