İstanbul’da gençler Ayasofya’daki Fetih namazında buluştu

Osmanlı İmparatorluğu'nun 7'nci padişahı Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'u fethinin 569. yılı minnetle anılırken Fetih ve Gençlik buluşmaları düzenlendi.
Bizans İmparatorluğunun sona erişi ve Yeni Çağın başlangıcı olarak değerlendirilen 29 Mayıs 1453, Türklerin gururlu tarihine yazılmış günlerden biri olarak insanlar akın akın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne koştu.
15'incisi düzenlenen Fetih ve Gençlik Buluşmaları kapsamında gençler, düzenlenen organizasyona katılarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne koştular.
GENÇLER, AYASOFYA'DA SABAH NAMAZI KILDI
Osmanlı İmparatorluğu'nun 7'nci padişahı Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'u fethinin 569. yılı nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı kılınıp ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Sabah namazında "Fetih Suresi" okundu. Program yapılan duaların ardından sona erdi.