İstanbul’da gençler Ayasofya’daki Fetih namazında buluştu

Bizans İmparatorluğunun sona erişi ve Yeni Çağın başlangıcı olarak değerlendirilen 29 Mayıs 1453, Türklerin gururlu tarihine yazılmış günlerden biri olarak insanlar akın akın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne koştu.