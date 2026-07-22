İstanbul’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Şok evleri basıldı, 39 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmalarında 20 Temmuz günü Fatih'in Nişanca Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığını tespit etti. Harekete geçen polisler, takibe alınan 2 ayrı araca 9 yabancı uyruklunun bindiğinin görülmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Durdurulan araçlarda yapılan aramalarda deniz botu ele geçirilirken, araç sürücüsü 2 organizatör ile 9 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

ŞOK EVLERİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren polis, düzensiz göçmenlerin barındırıldığı ve şok evi olarak adlandırılan adresleri belirledi. Fatih ve Bahçelievler'de tespit edilen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 30 düzensiz göçmen daha yakalandı. Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.





39 GÖÇMEN İL GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİ

Operasyonlar sonucunda yakalanan 39 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 organizatör şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.