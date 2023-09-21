İstanbul’da ilginç görüntü: Direğe çıktı gözaltına alındı

Olay saat 07:00 sıralarında yaşandı. Bahçelievler D-100 Karayolu'nda aydınlatma direğine çıkan ve elinde kesici alet olan kişi polise ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri aydınlatma direğine çıkan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.