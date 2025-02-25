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Giriş Tarihi: 25.2.2025 14:20 Son Güncelleme: 25.2.2025 14:43

İstanbul'da iş adamına şantaj tuzağı: 100 bin dolar'ı alamayınca bakın ne yaptılar!

İstanbul Sancaktepe’de 2 şüpheli, 100 bin dolar istedikleri iş adamına ulaşamayınca müzisyen oğlunu hedef alarak ders alma bahanesiyle buluşma ayarladı. Oğlunun fotoğraflarını çeken ve iş adamına atarak tehditlerine devam eden 2 şüpheli tutuklandı...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da iş adamına şantaj tuzağı: 100 bin dolar’ı alamayınca bakın ne yaptılar!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 11 Şubat 2025 tarihinde Sancaktepe'de bir şahsın şüpheli şahıslarca tehdit edildiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde. A.U. isimli iş adamının şüpheliler tarafından aranarak ve mesaj atılarak kendisinden 100 bin dolar para istendiği, A.U.'nun dikkate almaması üzerine şüpheli şahıslarca A.U.'nun sosyal medya hesaplarından müzisyen oğlu E.U.'ya ulaştıkları, çocukları için gitar kursu aldırmak istediklerini söyleyerek Kocaeli'de bir alışveriş merkezinde buluşma ayarladıkları tespit edildi.

Şüpheli şahısların E.U. ile buluşma ayarladıkları alışveriş merkez içerisinde, E.U.'nun aracının ve kendisinin fotoğraflarını çekerek babası A.U.'ya gönderdikleri ve tehditlere devam ettikleri belirlendi. Alışveriş merkezi güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, F.B. ve B.D. isimli şüphelileri 20 Şubat'ta İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, 'yağma' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı...

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İstanbul'da iş adamına şantaj tuzağı: 100 bin dolar'ı alamayınca bakın ne yaptılar!
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