İstanbul’da iş adamına şantaj tuzağı: 100 bin dolar’ı alamayınca bakın ne yaptılar!

Yapılan incelemelerde. A.U. isimli iş adamının şüpheliler tarafından aranarak ve mesaj atılarak kendisinden 100 bin dolar para istendiği, A.U.'nun dikkate almaması üzerine şüpheli şahıslarca A.U.'nun sosyal medya hesaplarından müzisyen oğlu E.U.'ya ulaştıkları, çocukları için gitar kursu aldırmak istediklerini söyleyerek Kocaeli'de bir alışveriş merkezinde buluşma ayarladıkları tespit edildi.