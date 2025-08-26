İstanbul’da kaldırımda duruyordu: Önce darp sonra da gasp edildi

Olay, 14 Ağustos Perşembe günü gece saatlerinde Kamer Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsa A., kaldırımda beklediği sırada yanına şüpheli 1 kişi yaklaştı. Bir süre sonra İsa A.'ya vurmaya başlayan kişi onu dakikalarca darbetti. Şüpheli ardından İsa A.'nın kol saatini ve üzerinde bulunan bir miktar parasını da çalarak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.