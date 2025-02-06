İstanbul’da kar bölgesel olarak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için kar uyarısının ardından gece ve sabah saatlerinde aralıklarla kar yağışı gerçekleşti. Yüksek olan bölgelere lokal olarak yağan kar yağışı iç kısımlarda oldukça zayıf kaldı.

Başakşehir'de yağan kar nedeniyle yollar ve araçların üzerileri karla kaplandı. Başakşehir 4'üncü etapta sabah işine gitmek isteyen bir araç sürücüsü karla kaplanan yolda ilerleyemedi. Bir kişi aracın arka kısmına oturarak aracı hareket ettirmeye çalışsa da sürücü başarılı olamadı. İşlerine gitmek için evlerinden çıkan bazı vatandaşlar da araçlarının karla kaplı olduğunu gördü. Sürücüler araçlarını temizlemek için çaba sarf etti. Kar yağışı en fazla Çatalca, Beylikdüzü gibi uzak ilçelerde etkili oldu. İstanbul'da kar yağışının Cuma günüde aralıklı olarak etkili olacağı ve hava sıcaklığının ise 5 derece civarında olacağı kaydedildi.