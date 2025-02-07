İstanbul’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: İETT otobüsü karlı havada yolda kaldı

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, kentin çeşitli bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Eyüpsultan'da da ara sokaklarda insanlar ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın yoğun olmasından kaynaklı araçlar ara sokaklarda kayarak maddi hasarlı kazalara neden oldu.

Yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle vatandaşlar araçları ile yola çıkınca kaymadan kaynaklı maddi kazalar meydana geldi. Maddi hasarlı kazaların meydana geldiği yollarda bir polis ekibi aracı kayarak önce duran otomobile, sonra da duvara çarptı.

Olumsuz hava koşullarında yaşanan maddi hasarlı kazalarla birlikte bir İETT otobüsü ise karlı havada yolda kaldı. Yolların temizlenmesi ile birlikte yolda kalan araçlar çekilerek trafik normale döndürüldü.