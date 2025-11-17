Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da 'konvoy' magandaları kamerada: Trafiği kesip oynadılar!
Giriş Tarihi: 17.11.2025 10:05

Avcılar’da düğün konvoyunda bulunan araçların sürücüleri trafiği kesip yolu kapattı. Sürücülerin bazıları müzik eşliğinde araçlarını durdurup dans ettiği ve trafiğin durduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Akılalmaz olay dün akşam saatlerinde Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte tüm şeritleri kapatarak ilerleyen düğün konvoyundaki sürücüler, diğer araçların önüne geçerek trafiğin yavaşlamasına neden oldu. Konvoyda bulunanlar zaman zaman üç şeriti de trafiğe kapattı.

MAGANDALAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Diğer sürücülerin tepkisine aldırmayan konvoydaki sürücüler, bir süre daha bu şekilde yollarına devam etti. Konvoyda bulunanların tehlikeli hareketleri ve trafiğin yavaşlamasına neden oldukları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

