İstanbul’da korku dolu gece! Sağanak yağış metropolü felç etti: Taksim’de kaos, Vatan Caddesi’nde yol çöktü, araçlar su altında kaldı!

METEOROLOJİ UYARISI SÜRÜYOR: DİKKATLİ OLUN!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yayımladığı sarı kodlu uyarı devam ediyor. Yetkililer, bugün de sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları bir kez daha son derece dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.