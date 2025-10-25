Video Yaşam Maltepe'de istinat duvarının 3 aracın üzerine çöktüğü anlar kamerada | Video
Maltepe'de istinat duvarının 3 aracın üzerine çöktüğü anlar kamerada | Video

Maltepe'de istinat duvarının 3 aracın üzerine çöktüğü anlar kamerada | Video

25.10.2025 | 12:05

Maltepe'de gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından kaldırım ve istinat duvarı park halindeki 3 otomobilin üzerine çöktü. Olayda yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 02.45 sıralarında Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 6 katlı bir binanın istinat duvarı, yağmurun etkisiyle çöktü. Duvarla birlikte kaldırım da park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri sokakta araç ve yaya trafiğini kontrollü olarak sağladı. Çökmenin ardından araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olay anı binaya ait güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'KOMŞULARIMIZ ARABANIN ALTINDA KALABİLİRDİ'

Bina sakini Hilmi Demircioğlu, "Ufaktan bir su gelmeye başlamış, ondan sonra komple çökmüş. Burada daha önce bir kazı çalışması yapılmış ve altı boş bırakılmış. Burada arabalar zarar gördü, çok kötü bir haldeyiz. Binada büyük korku oluştu, komşularımız arabanın altında kalabilirdi" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Maltepe’de istinat duvarının 3 aracın üzerine çöktüğü anlar kamerada | Video 03:41
Maltepe'de istinat duvarının 3 aracın üzerine çöktüğü anlar kamerada | Video 25.10.2025 | 12:05
İstanbul merkezli 3 ilde yeni nesli suç örgütüne yönelik operasyon: 105 adres arandı, 89 gözaltı | Video 03:36
İstanbul merkezli 3 ilde yeni nesli suç örgütüne yönelik operasyon: 105 adres arandı, 89 gözaltı | Video 25.10.2025 | 11:04
Bayrampaşa’da sağanak sonrası araçlar su içinde kaldı | Video 03:55
Bayrampaşa'da sağanak sonrası araçlar su içinde kaldı | Video 25.10.2025 | 10:39
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde gece saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 01:35
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 25.10.2025 | 10:32
Beylikdüzü’nde polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı | Video 00:20
Beylikdüzü’nde polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı | Video 25.10.2025 | 10:29
Foça’da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu | Video 00:47
Foça'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu | Video 25.10.2025 | 10:14
Hatay’da yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Video 00:25
Hatay'da yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Video 25.10.2025 | 10:03
Bartın’da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 01:55
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 25.10.2025 | 10:05
Gaziantep’te polisten ’Huzur-27’ uygulaması: 14 şahıs yakalandı | Video 00:58
Gaziantep'te polisten 'Huzur-27' uygulaması: 14 şahıs yakalandı | Video 25.10.2025 | 10:04
Kadıköy’de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı 01:39
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı 25.10.2025 | 09:52
Vatan Caddesi’nde oluşan çukur böyle görüntülendi 02:20
Vatan Caddesi’nde oluşan çukur böyle görüntülendi 25.10.2025 | 09:47
SON DAKİKA | İzmir’de 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni canlı yayında bulundu! 12:10
SON DAKİKA | İzmir'de 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni canlı yayında bulundu! 25.10.2025 | 09:47
Esra Erol 18 yaşındaki genç kızı istismarcının elinden kurtardı! 01:06
Esra Erol 18 yaşındaki genç kızı istismarcının elinden kurtardı! 24.10.2025 | 21:55
Elazığ’da iki grup arasında kavga kamerada: Masa ve sandalyeler havada uçuştu | Video 01:44
Elazığ’da iki grup arasında kavga kamerada: Masa ve sandalyeler havada uçuştu | Video 24.10.2025 | 16:56
Lodos nedeniyle düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 00:22
Lodos nedeniyle düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 24.10.2025 | 16:11
Sakarya’da 551 polisin katılımı ile 27 adrese baskın: 33 şahıs yakalandı | Video 02:21
Sakarya’da 551 polisin katılımı ile 27 adrese baskın: 33 şahıs yakalandı | Video 24.10.2025 | 14:53
Köpek dehşetinin mağduru motokurye dehşet anlarını anlattı | Video 06:58
Köpek dehşetinin mağduru motokurye dehşet anlarını anlattı | Video 24.10.2025 | 13:46
Geri manevra yaparken yayayı böyle yere serdi: Görünmez kaza kamerada | Video 00:32
Geri manevra yaparken yayayı böyle yere serdi: Görünmez kaza kamerada | Video 24.10.2025 | 13:46
Sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüs, yayaya çarptı; kaza kamerada | Video 00:38
Sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüs, yayaya çarptı; kaza kamerada | Video 24.10.2025 | 12:01
Maltepe’de trafik polisi hayat kurtardı: Kalp krizi geçiren yaşlı adam suni teneffüsle hayata döndü | Video 02:29
Maltepe'de trafik polisi hayat kurtardı: Kalp krizi geçiren yaşlı adam suni teneffüsle hayata döndü | Video 24.10.2025 | 11:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY