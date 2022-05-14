İstanbul’da kumarhane baskını

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yasa dışı kumar oynandığını tespit etti ve söz konusu adrese baskın yaptı.
Üzerinde dört bin 850 lira nakit para ve oyun kartları bulunan iki masa etrafında toplu halde oturan ve yasa dışı kumar oynayan dokuz kişi gözaltına alındı. Dokuz kişiye "Kumar Oynamak" gerekçesiyle toplamda 16 bin 344 lira idari para cezası kesildi.
İş yerinin sahibi olan ve tehdit ile hakaret başta olmak üzere farklı suçlardan kaydı bulunan B.V. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu saptanan iş yeri Bağcılar İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.