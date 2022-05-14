İstanbul’da kumarhane baskını

İş yerinin sahibi olan ve tehdit ile hakaret başta olmak üzere farklı suçlardan kaydı bulunan B.V. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu saptanan iş yeri Bağcılar İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.